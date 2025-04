Blaženost je náš výchozí stav. Odborník radí, jak přeprogramovat trudnou mysl

Spousta lidí je podle vás neustále ve stresu. Jak to víte?

Částečně z mé praxe s klienty, částečně ze sledování toho, co vidím kolem sebe. Všímám si, že lidé jsou často podráždění, uspěchaní a nespokojení. Někdy to pozoruju i u sebe.

Bylo to tak vždy, nebo jde o příznak dnešní doby?

Je mi 28, takže do historie moc daleko nevidím. Dnes je ale mnohem víc podnětů, které neustále rozptylují naši pozornost. Od mobilů přes maily a další elektronické vyrušovače až po sociální sítě. Pocit, že musíme být 24 hodin dostupní, je zdrojem stresu. Pořád nám někdo volá, píše, něco po nás chce. O komunikaci s druhými se už nerozhodujeme my sami, jsme v ní ponořeni neustále.