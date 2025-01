Chlubil se, že „provedl spartak“. Spisovatel Šulc o nejodpornějších vraždách století

Při své práci se dost často díváte temnotě v lidech zblízka do očí. Jak to snášíte?

Děkuji za optání. Docela dobře. Jsem rád, že jsem po letech celou knižní sérii o sexuálních vraždách v Čechách dokončil. Chápu, na co se ptáte, ale určitá fascinace zlem, tím, co je člověk člověku vůbec schopen udělat, je v nás zakotvená asi od nepaměti. Nejde prostě o nic nového. Všechny ty vraždy, příběhy a policejní případy jsou svým způsobem často kronikou své doby. A že se tyhle příběhy namísto vyprávění u kamen dostávají na papír? To má také svoji tradici.

Už od pozdního středověku existovaly takzvané smolné nebo též černé knihy, obsahující soudní záznamy hrdelních zločinů, výpovědi podezřelých na mučidlech a často i podrobný popis mnohdy děsivě provedené popravy. O lidské přirozenosti poslouchat strašidelné historky o zločinech hovoří například i spisovatel Karel Čapek. Za pravdu mu historicky dává i lidová tvořivost a různé kramářské a pouťové morytáty – tedy písně popisující aktuální vraždy.