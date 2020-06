Vikingové bojovali v transu. Jejich útok byla síla, říká historik Polách

Jsou to dva roky, co chtěl farmář na jihu Norska odvlhčit pole. Přivolaní archeologové se nestačili divit. Nejdřív pod povrchem nalezli dávné mince a artefakty, pak geoskenerem odhalili skupinu prastarých mohyl. V jedné z nich přišli na vikingskou pohřební loď z konce osmého století. Už brzy by se mělo začít s jejím vykopáváním.



Historik Vladimír P. Polách je uchvácen představou, co všechno nám může o bájných Seveřanech prozradit. „Všechny dosud nalezené vikingské hroby tohoto typu byly vykradené nebo poškozené. Tady se loď jeví netknutá.“