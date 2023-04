Proč jste odjel ze Států?

Vzali mě na University of Sussex v Brightonu, kterou jsem chtěl studovat. Zároveň jsem se těšil na to, že v zahraničí získám nové zkušenosti.Tehdy jsem ovšem nevěděl, že se do Států už nebudu chtít vrátit. Snad jen kromě Vánoc a jiných svátků, kdy tam jezdím za rodinou.

Žižkov mám rád, protože má autentickou atmosféru, kterou jsem jinde ve světě nezažil. Cítím se tam jako v opravdové Praze.