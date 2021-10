Je nebezpečné spojovat transgender s neurózou, říká terapeutka. Sama byla mužem

V osmi vám začalo docházet, že jste žena, a ne muž. Jak to probíhalo?

Dnes už je můj zážitek pochopitelně zformovaný věkem a zkušenostmi, ale mám pocit, že mě jednoho dne napadlo, že nejsem kluk, za kterého mě všichni považují, ale úplně normální holka a že je to možná i důvod, proč si s dívkami rozumím víc. Myslím, že jsem o tom ani nepochybovala a modlila jsem se k Bohu, aby s tím něco udělal, protože takhle už to dál nejde.

U bývalých mužů je to mnohem komplikovanější, ačkoliv mohou být velmi atraktivními ženami. Když jejich partner zjistí, že byly mužem, vznikne u něj jakýsi pocit homosexuality. Andrea Porschová (51) psychoterapeutka