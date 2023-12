Z našeho setkání míříte rovnou do dětského domova na besedu s dětmi. Na co se vás nejčastěji ptají? Co je nejvíc zajímá?

Jsou to děti s podobným osudem, jaký jsem měl já. Nejčastějším dotazem tak je, jak jsem se dokázal odpoutat od své rodiny a jak jsem to udělal, že jsem se postavil na vlastní nohy a všechno zvládl sám.

Člověk musí mít i dostatek sil na to, aby s bezmocí dokázal žít a uvědomil si, že jsou věci, které nezmění.