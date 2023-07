Varování před drastickými záběry? Nejlepší reklama, tvrdí biolog Komárek

Proč útok žraloka vyvolal tak velký zájem? Byl to nejčtenější text pro ten den na většině zpravodajských webů, přitom se toho v současné době děje docela dost.

To máte tak, aby nás nějaká událost opravdu zaujala, musí být dostatečně neobvyklá, dostatečně dramatická a drastická, nejlépe nějak spojena s přírodou, na jejíž nebezpečí jsme vrozeně fixováni mnohem víc než na neštěstí technická. Kdyby toho pána v Hurghadě rozdrtilo auto, nechalo by to všechny chladnými, tedy kromě jeho rodiny. Jakákoli událost ve světě, která by v minulosti rozvířila zájem jen v bezprostředním okolí, může dnes být natočena a dopravena po internetu až do našich obývacích pokojů. Ročně u nás při autohaváriích zahyne kolem pěti set lidí a bere se to jako samozřejmá úlitba technizaci. Umíte si představit, co by se dělo, kdyby stejné množství lidí sežrali vlci? Jaké obrovské halali by vypuklo, a co by se asi s chycenými vlky dělo?

V minulosti byly veřejné popravy opravdu velice oblíbené, ještě Karel Hynek Mácha na ně po zaplacení vstupného chodil. Obávám se, že na mučení a popravu sedmadvaceti českých pánů v roce 1621 nebylo nutno nikoho komandovat násilím. Pocit, že my jsme mezi „spravedlivými“ a řekněme Vaňous visí a my ještě ne, je asi velice úlevný.