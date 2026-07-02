Prošla jste kolem kostry obrovského medvěda?“ snaží se Filip Tomek zjistit, kde přesně se nacházím. Naštěstí jsem se neztratila v kanadské divočině, ale v chodbách Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Zmiňovaný nebožtík není ani důvodem, proč tam přicházím. S geologem se vrátíme o pár desítek milionů let zpátky, kdy v českých lesích ještě žádní medvědi nebyli, zato se tu nacházely desítky sopek.
„Sopečný popel není jako ten z kamen. Ostré milimetrové šrapnely dosahují teploty až šest set stupňů. Valí se obrovskou rychlostí, před tím neuteče nikdo.“