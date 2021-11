Je spousta sopek, které budí vážné obavy, říká vulkanolog Brož

Na Twitteru jste se s trochou nadsázky nedávno ptal, jestli se nás nesnaží matička Země zbavit a zda sopky nesoptí v poslední době nějak více. Soptí?

Ne. Nesoptí. K sopečným erupcím dochází na planetě na různých místech 70krát až 80krát do roka. Jen nám to teď v poslední době tak připadá, neboť řada erupcí se odehrála blízko – Island, Sicílie, La Palma. Pořád o tom slyšíme nebo čteme v novinách. Na začátku roku třeba bouchla sopka Ključevskaja na Kamčatce, o které se nikdo nedozvěděl, protože tam nikdo nežije a je to na druhé straně planety. Kdyby k něčemu podobnému došlo na Islandu nebo v Itálii, hned toho budou plná média.

Na La Palmě byly předpoklady, že by k sopečné činnosti mohlo dojít. I díky vědě se podařilo zachránit lidské životy. Petr Brož geolog a vulkanolog