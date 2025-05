Proč jste se tentokrát rozhodl natáčet právě o medvědech?

Počátky byly celkem pragmatické. Se scenáristou Juro Šlaukou, se kterým dlouhodobě spolupracuju, jsme se shodli, že právě medvědi na Slovensku jsou něčím, co nás irituje, protože je to další věc, která rozděluje slovenskou společnost. Příčina nějakého základního konfliktu, který ovládá mediální prostor. Dokonce jsme zjistili, že na Googlu je to v poslední době vůbec nejcitovanější heslo. Téma oslovilo i producentku TV Nova Eriku Hníkovou, tak jsme po něm sáhli. Já sám mám navíc blízko k přírodě a bylo pro mě zajímavé i to, že jsem medvěda nikdy předtím na vlastní oči neviděl, přestože po horách chodím celý život. Dlouho jsem se taky bál, že na něj během natáčení ani nenarazíme, takže jsem měl v záloze záběry lidí, kteří se s medvědem setkali. Nakonec ale nebyly potřeba.

Proč bych měl být hrdý na dvojkříž, na nějaké kopečky nebo na Kriváň? Já chci být hrdý na činy. A těch vidím v české historii víc než v té slovenské. Těch hybatelů dějin máte víc.