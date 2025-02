Největší pozornost věnuji palivu, abychom doletěli, líčí bývalý kapitán Boeingu 747

Proč se Boeingu 747 říká Královna nebes?

Bylo to první zlomové letadlo, které otevřelo nové možnosti cestování mezi kontinenty, a v angličtině mluví piloti o letadlu v ženském rodě (stejně jako třeba o lodi). Proto ta královna, ne král. Do necelého roku od prvního zkušebního letu byl B-747 certifikován a začal létat komerčně. Poprvé vzlétl v únoru 1969. V té době existovala jen dvoumotorová letadla, která mohla létat pouze do vzdálenosti jedné hodiny letu. Při letu nad mořem nebo nad nehostinnou pevninou se tedy trasa musela plánovat tak, aby bylo nejbližší letiště do té jedné hodiny dosaženo. A také do té doby byla letadla jen s jednou uličkou, toto letadlo mělo uličky dvě. Enormně se tedy zvýšila kapacita cestujících, ale i celkového prostoru, bylo tam více toalet, větší místo pro catering, jenž byl na dlouhých letech důležitý.

Proletěl jsem jejich středem a najednou jsem měl neprůhledné přední sklo, jako by mi ho někdo natřel zelenou barvou. Stíhačky nemají stěrače, a tak jsem viděl jen bočním okýnkem.