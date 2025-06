Část 1/4

Siláci v plenkách

Olympiáda na bobech mu utekla o kousek. Do silácké scény se však Jiří Žaloudek zapsal nesmazatelně.

Strongmanský sport musel být tehdy v Česku v plenkách. Jak se tady vůbec zabydloval?

Přivezl ho sem Georgis Patenidis, začal ho propagovat někdy v letech 1997, 1998. Dával o něm vědět i časopis Muscle & Fitness. A protože jsem byl založený silově i rychlostně, oslovilo mě to.

Zvedat, tahat, nosit Mezi výkony Jiřího Žaloudka neschází: bench press: 250 kilogramů;

mrtvý tah: 320 kilogramů;

dřep: 300 kilogramů;

běh s železnými kufry: v každé ruce 135 kilogramů – zdolal 85 metrů;

roztáhl: kamion, loď, tramvaj, traktor („Schází mně jen letadlo,“ usmívá se.)

Začátky musely být opravdu pionýrské?

Bylo to v rozjezdu, dělalo to u nás opravdu jen pár kluků. Závodů se účastnili bývalí koulaři Remigius Machura, dominoval jim Honza Bártl. Zdeněk Sedmík byl bývalý trojbojař, myslím že se jako první dostal na Arnold Classic.

Ale kde se vzaly cvičební protokoly, tréninkové programy? Začínalo se od nuly?

No, lidi, kteří byli na siláckém vrcholu, přestoupili z nějakého sportu, takže ti si nějaké sportovní návyky vlastně přinesli…

Ale museli je nějak naroubovat na velmi specifický sport…

Tréninkové postupy se daly načíst v časopisech, internet ještě samozřejmě nebyl. Ale každý si jel to svoje. Přes zimu se v zásadě jela posilovna, se závody se pak člověk systematicky soustředil na konkrétní disciplíny. Byla v tom jistá dřevorubecká zarputilost, my opravdu jezdili závody každý týden, o víkendu byly i dva. Regenerace byla naprosto šílená. Přes zimu jste tak mnohdy spíš dával do pořádku než chodil do posilovny, jak byl zhuntovanej.

Řehole.

Proto mě někdy mrzí, že dnes závodníci odjedou závod a hlásí, jak jsou utahaní a jak si musejí odpočinout… Tehdy jste si na závodech utrhl mozol – a ani nemělo cenu s tím nic moc vymýšlet, za těch sedm dní jste prostě muselo být dobrej. Tělo je v zásadě výtečný, úžasný stroj. Někdy mu je samozřejmě třeba medicínou pomoct, ale základní věci si ohlídá samo.

Možná to mělo jako ještě větší kouzlo než dnes, kdy je to hodně opečovávané, laděné.

To ano, ale jak se zase zvedly výkony, kam až to postoupilo! Pamatuju se, jak tehdy Muscle&Fitness oslavoval, že se u nás zvedla stotřicetikilová kláda. Rekord. Všichni na to koukali s otevřenou pusou. Dnes je to někde jinde.

Jak se od začátku dařilo vám?

První závody byly utrpení. Bylo to tak fyzicky náročné, že jsem si říkal, ty bláho, to je úplně šílený! Ale na to, že jsem se tam byl mezi těmi chlapy takový atletík… výkonově to zase tak hrozné nebylo.