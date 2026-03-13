Před rokem měl v pražském kině Bio Oko premiéru váš animovaný dokument Co jsme dali světu. Nemohl jsem se ubránit úsměvu, ale zároveň jsem si představoval pohoršení mravokárců. Ve filmu se totiž objevuje Jan Amos Komenský a kosočtverec s čárkou.
Komenský je můj nejmilejší Čech, navíc bojoval za pravdu. Pravdu boží jen v novověku vystřídaly pravdy politické. Všimněte si, že „Pravda vítězí“ je už přes sto let i na naší prezidentské standartě. Tou vlajkou může mávat kdokoli. Masaryk a Havel, ale i Gottwald nebo Husák byli přesvědčeni, že právě jejich pravda zvítězila.
Mám teorii, že se u nás kubismu v architektuře dařilo právě proto, že pro ten geometrický tvar máme větší smysl než jiné národy.