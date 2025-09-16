Kdy jste o testosteronové terapii slyšel poprvé a kdy vás začala zajímat z profesního hlediska?
Paradoxně to bylo právě při mé práci na urgentním příjmu. Asi v roce 2020 jsme přijali světově známého herce – jeho jméno zůstává lékařským tajemstvím – který v České republice zrovna natáčel a požádal nás o předpis testosteronu. V tu chvíli jsem měl pocit, že po nás chce nelegální steroidy. On byl naopak překvapený, že testosteronovou terapii vůbec neznáme; v Americe jde o zcela běžnou záležitost. Krátce nato přišla nabídka podílet se na ní v rámci kliniky AlphaLabs. Vzhledem k tomu, že jsem dobře znal vizionáře, který za myšlenkou stál, připadala mi atraktivní.
Tolik sledujících mám díky Nikol Leitgeb. Zasahoval jsem u případu, kdy se její syn dusil.