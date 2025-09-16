Pomáhám mužů, kteří ještě nechtějí brzdit, říká lékař o testosteronové terapii

Jsem dost netrpělivý a rád vidím výsledky hned, což urgentní medicína nabízí," prozrazuje Marek Dvořák o volbě svého profesního zaměření.

Marek Dvořák je urgentní lékař u pozemní i letecké záchranné služby, edukuje na sítích a nabízí kurzy první pomoci. Kromě toho spolupracuje s klinikou, která se zaměřuje na testosteronovou terapii. A právě jí rozhovor otevíráme a postupně se dostáváme i k jeho dalším aktivitám.

16. září 2025

