Rád vyhledávám adrenalin. Jsem dobrodružný magor, říká režisér Svátek

První otázka směřuje na vaše jméno. V titulcích jste uveden jako Dan Svátek. Jste Dan, nebo Daniel?

V občance mám napsáno Daniel, sám jsem se však začal uvádět jako Dan, protože mi to připadá údernější. Nevadí mi ani jedna z variant. Vždy záleží na situaci. Třeba moje partnerka mě ve chvíli, kdy mě chce naštvat, oslovuje Danieli. Trvá sice dlouho, než jméno „vykomolí“, ale evidentně jí to za to stojí.