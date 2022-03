Rány mezi Williamem a Harrym se mohou zhojit, ale spolu už nebudou, říká znalec

Korunní princové William i Harry mají v královské rodině odlišné úlohy. Znamená to, že byli také jinak vychováni?

Když byl Harry čtyřletý kluk, prali se jednou s bratrem v autě, a když jim chůva řekla, aby se ukáznili a chovali slušně, Harry prohlásil: „Já nemusím, protože ze mě král nebude.“ Tehdy se všichni divili, odkud to má, ale je to už klasická historka a důkaz o stereotypech v královské rodině, které výchovu obou dětí narušily.

Ve své knize upozorňuji, že jádro současného sporu má počátek už v jejich dětství a jako červená nit se dá sledovat i v průběhu jejich dospívání. Kdyby byl člověk cynik a stranil Harrymu, klidně může říct, že Williamovi zaběhnutý systém vyhovuje jednoduše proto, že on je prvorozeným dědicem trůnu – pro náhradníka je to však všechno komplikovanější. Někteří lidé se ohledně rozkolu mezi bratry například domnívají, že Meghan Markleová (manželka prince Harryho, s níž se před dvěma lety po rozkolu s královskou rodinou princ odstěhoval nejprve do Kanady, pak se přesunuli do USA, pozn. red.) k Buckinghamskému paláci nikdy ani patřit nechtěla. Ale já jsem přesvědčený, že do Británie přišla kvůli tomu, aby tady jako součást královské rodiny uspěla.