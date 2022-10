Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Leckoho pobouřilo, když letos na německé dálnici dosáhl rychlosti 417 kilometrů v hodině. Bezohledné? Nebezpečné? Významný developer a jeden z nejbohatších Čechů Radim Passer to teď poprvé vysvětluje. „Bez vědomí, že je Pán Bůh s námi, bychom se do jízdy nepustili,“ říká silně věřící muž. Jeho životní myšlenky nejsou zrovna běžné. Ale stojí za to si je poslechnout.