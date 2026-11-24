Jak byste popsal, co je ego?
Trochu něco jiného znamená termín ego v psychologii a jiný význam mu dáváme v běžné mluvě. Když o někom řekneme, že má velké ego, myslíme tím obvykle, že si o sobě hodně myslí a dává se na první místo. Často to v řeči splývá s egoismem nebo narcismem, i když to není totéž. Egoista myslí hlavně na svůj prospěch, ostatní jsou mu v podstatě lhostejní. Narcista naopak ostatní nutně potřebuje – jako publikum, které ho obdivuje a potvrzuje mu, jak je výjimečný.
Míváme tendenci zabývat se spíš tou negativní zpětnou vazbou. Může za to stará evoluční funkce zajišťující naše fungování ve společnosti.