Vaše rodinné kořeny sahají do Íránu. Jak prožíváte válku na Blízkém východě?
Je pravda, že část mojí rodiny pochází z oblasti, kde se dnes válčí, ale popravdě to moc neprožívám. Tatínek byl Peršan, jeho rodina žila v Íránu, ale pak všichni odešli do Iráku a otec se s maminkou seznámil tady v Česku. Já se tu narodil, žiju tu celý život, mám tady rodinu a s nadsázkou říkám, že jsem Čech jak poleno.
Nikdy jste tam nevyrazil a nepátral po svých předcích?
S rodinou z otcovy strany jsem byl od dětství odloučen, nestýkal jsem se s nimi, byl jsem tam jen jako miminko. Jako dospělý jsem tam nemohl, v Iráku vládl Saddám Husajn a od jeho režimu jsem dostal trest smrti. Tehdy v zemi platil zákon, že lidé s dvojím občanstvím byli považováni za občany země a museli nastoupit do jejich armády. A když pak Saddám Husajn vyhlásil svatou válku, tihle lidé museli bojovat jak proti Íránu, tak proti Američanům a já byl považován za vojenského zběha.
Jsme generace, která nezažila válečný konflikt, ale tahle doba nejspíš skončila.