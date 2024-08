Vidět spálené tělo je strašné, přitom cítíte grilovačku, líčí píšící kriminalista

„Příběhy vymýšlím, ale policejní postupy, atmosféra a některé detaily jsou ultra realistické,“ říká autor šesti knih, který staví na výhodě, že prostředí pražské kriminálky detailně zná.

Podílel jste se vloni v prosinci na pátrání po vrahovi z Filozofické fakulty?

Pátrali jsme po něm po vraždách muže a jeho dvouměsíční dcery v Klánovickém lese, který je součástí našeho služebního rajonu. Všechno bylo řízeno krajským ředitelstvím, my pouze plnili přidělené dílčí úkoly, ať už to bylo vyptávání se konkrétních osob nebo třeba sledování kamer… V době střelby na Filozofické fakultě jsme s kolegy postup pátrání poslouchali ve vysílačce a díky tomu věděli, co se přesně děje. Z mého pohledu udělali v dané chvíli a podle aktuálně zjištěných informací všichni všechno, co se dalo.