Co úplně v základu pole dance je?

I když si to někteří lidé pořád ještě nemyslí, je to sport na republikové i světové úrovni. Mohou v něm vystupovat jednotlivci, páry i smíšené dvojice. Dělí se na sportovní a artové disciplíny. U sportovních soutěží jsou přísnější pravidla a povinné prvky, soutěžící musí předvést prvky silové, flexibilní, dynamické a nějaké spiny (točky na tyči).

V artové jsou pravidla volnější a žádné povinné prvky neobsahují. Je tam větší prostor k sebevyjádření. Art může mít téma – konkrétní, abstraktní. Když soutěžící znázorňuje například Šípkovou Růženku, pojede konkrétně její příběh. Někdo naopak ztvárňuje emoce a pocity. Totéž platí v líčení a oblečení. Ve sportu nesmí být vidět zadeček, velký výstřih, kostým nesmí nikde plandat, nesmí být vlasy v obličeji.

Z čeho pole dance historicky vychází?

Řekla bych, že na tom se lidé doteď neshodnou. Někdo říká, že to vychází z Indie, ze cvičení na vysokém kůlu. Někdo tvrdí, že z Číny, protože i tam provozovali akrobatické prvky se sloupem. Mluví se i o tom, že to vychází z cirkusového prostředí, kde se cvičení na kruzích a šálách objevuje dodnes. V novodobějším pojetí lze vycházet z burlesek a kabaretního umění. Je to kombinace tance, akrobacie, hudby a pohybového vyjádření.

Jak jste k oné disciplíně došla vy sama, jak dlouho ji děláte?

Věnuji se jí přes deset let. Neměla jsem žádnou taneční ani gymnastickou průpravu, jen jsem o tom slyšela v televizi. Jednoho dne jsem se vzbudila a řekla jsem si, že bych to chtěla zkusit.

Paní trenérka v Pardubicích ze mě z počátku nejspíš kvetla, protože jsem před tím moc nesportovala a neměla jsem hezké špičky, pořád jsem měla prošláplé paty a motala se jak vítr v bedně. Takže začátky byly dost krušné. Jako závodnice jsem se vyšplhala na třetí místo v doubles na mistrovství republiky v pole art. Ve dvojici s další slečnou vystupuji často i teď, když si nás někdo pozve na vystoupení.

Jaký je na tento sport nejlepší věk? Zná nějaká omezení?

Soutěžit smějí děti od šesti let, horní hranice daná není. Jednoduše dokud člověku slouží tělo a zvládá to. Moje nejstarší svěřenkyně Pavlína Málková je v elitní kategorii Masters 50+. Takže rozptyl je obrovský. Už jsme se na světových soutěžích setkali i s pánem, kterému bylo přes 70.

Takže je to sport i pro muže?

Určitě. Pánové nám soutěží v rámci republiky, ale ukázali se i na světových podnicích.

Jak jste se z pozice tanečnice posunula až do pozice trenérky?

Postupně jsem se do toho zakousla, začala se zlepšovat a trénovat i nad rámec kurzu. Pak jsem šla na své první soutěže, posouvala se a bylo mi nabídnuto, že bych mohla předávat zkušenosti i ostatním holkám ze studia, kde jsem začínala. Jsem v něm doteď.

Jaké největší úspěchy máte coby trenérka na kontě?

Na svoje holky jsem opravdu pyšná. Trénuju mistryni i vicemistryně republiky. Pája Málková se v Masters třikrát účastnila mistrovství světa a na posledním mistrovství v Římě artovou kategorii vyhrála. Nově se kvalifikovala na další šampionát do Argentiny.

Soutěže si s nimi moc užívám a mám radost, když se posouvají. Tím nemyslím, že musí být na stupních vítězů, ale když na nich vidím pokrok, když se jim povede prvek, se kterým dlouho bojovaly, překonaly trému i samy sebe, to mně dělá velkou radost.

Jak dlouho trvá naučit se závodní sestavu?

Pokud soutěžící už nějakou dobu pole dance dělá a ty prvky umí, je to jednodušší. Pokud začíná, samozřejmě to trvá déle a musí si toho osvojit víc než zkušený závodník. V průměru s holkami sestavu připravuji tak tři měsíce.

Jak dlouho se pole dance vaše svěřenkyně věnují, aby mohly závodit?

Mám holky od amatérů, juniorů i ty, které jsou v elitě, takže pokročilost je rozdílná. Všechny chodí do pole dancových kurzů, ze kterých pak čerpáme, ale i z něčeho navíc, protože musí obsáhnou povinné prvky.

Kolik svěřenkyň aktuálně máte?

Několik jich mám na kurzech pole fitness, ale to jsou nesoutěžní kurzy. Děvčata si tam chodí každý týden vyčistit hlavu, zacvičit si, odfrknout si od dětí, zlepšit si fyzičku nebo jen kvůli dobré partě. Každá to provozuje z jiného důvodu.

Těch sportovních mám aktuálně šest. Poprvé trénuji jednu, která jde do hobby kategorie, což je ta nejméně pokročilá. Pak trénuji jednu v amatérech, tři v profíkách a jednu v elitě. Je to průřez celou škálou pokročilosti.

Jak často je třeba na nejvyšší úrovni trénovat? Každý den?

Trénovat sedmkrát týdně dvě hodiny mi přijde dost bláznivé. Každé tělo potřebuje jinak regenerovat. Jinou dávku odpočinku bude potřebovat padesátiletá paní, jinou čtrnáctiletá a jinou pětadvacetiletá holčina. Záleží také na tom, jestli už před tím člověk nějaký sport dělal a jak intenzivně. Ono se v průběhu tréninků vystříbří postupně, co onen jednotlivec potřebuje.

Jaké vidíte benefity tohoto sportu?

Ten úplně prvotní je, že se člověk hýbe. Na tyči je to kombinace síly, flexibility, koordinace, protože se člověk pohybuje ve výšce. Lidé se mohou realizovat i tanečně. Jak už jsem říkala, pole dance může přinést pozitivní dopady na psychiku. Jsou to benefity jak pro tělo, tak pro duši. Člověk si jen musí vybrat, kam to chce směřovat.

Jaké kvality má český pole dance v porovnání se světem?

Česká republika má pole dance komunitu na opravdu vysoké úrovni. Máme několik mistryní světa v jednotlivcích, juniorech i doublech. Když mluvím se závodnicemi z ciziny, chválí, jak to máme u nás nastavené. Ty holky z jiných zemí kolikrát nemají žádnou podporu, co se týká asociací, ani nemají takovou možnost soutěžení.

Je to přece jen kostýmově úsporný sport. Jak je to s ním ve státech, které jsou konzervativnější než Česko?

Jsou země, ve kterých je to úplně zapovězené, například Afghánistán. Potom je takový střed, to je například Egypt, kde onen sport tak jako začíná, ale ještě není na moc vysoké úrovni. Pak jsou země, kde je to už poměrně na vzestupu, jako jsou Spojené arabské emiráty.

V Dubaji fungují pole dancová studia a už tam probíhaly i soutěže. Byly přísnější nároky na odívání, kostým by měl být spíš okrasný, ne moc odhalující. Já si tam byla kurz vyzkoušet, probíhalo to jako u nás, jen jsou ty kurzy striktně pro ženy. Neexistuje tam žádné smíšení mužů a žen dohromady.

Kde sháníte kostýmy na vystoupení? Vystačí běžný sortiment sportovních obchodů?

Co se týče tréninkových kostýmků, u těch je to v pohodě. Dnes už je spousta firem, které je vyrábějí. Je veliká škála toho, co se dá pořídit. Na úplný začátek navíc dočista stačí sportovní podprsenka a kraťasy.

Na soutěže si děvčata úbory nechávají z 90 procent šít na míru kvůli pravidlům, které jsem zmiňovala. Aby všechno sedělo, nikde nic nevykukovalo a nebylo to vulgární. Což stojí i dost peněz. Hodně jednoduchý kostýmek může začínat na 2 500 korun, ty složitější, zdobnější se mohou vyšplhat i vysoko přes pět tisíc.

Potkala jste se někdy s předsudky ve stylu: Je to laciné kroucení se u tyče?

Občas ano, hlavně na začátku. Už bych řekla, že se to dostalo do povědomí lidí. Z jednoho mistrovství republiky natočila Česká televize reportáž, kde se snažili přiblížit sport jako takový. To je důležité – ukazovat lidem, že nejsme žádné striptérky. Málo oblečené nejsme z důvodu, že bychom se chtěly ukazovat, je potřeba, aby na té tyči držela holá kůže. Po oblečení by závodnice a závodníci klouzali.