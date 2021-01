Jako když dostane padáka uklízečka, popisuje výpověď pilot obřího A380

Kolikrát jste v životě obletěl zeměkouli?

To bych sám rád věděl. Tak moment, musím to spočítat. Když vezmu svých zhruba 14 tisíc nalétaných hodin, tak to dělá krásných 333 obletů rovníku.

A kdy jste byl ve vzduchu naposledy?

Záleží, na co se ptáte. Létám teď poměrně pravidelně s jednomotorovým cirrusem, toto malé letadlo jsem řídil před týdnem. A380? To si budu pamatovat do konce života naprosto přesně, bylo to 7. března 2020 na lince z Paříže do Soulu. Tehdy jsem naposledy v životě řídil to obří letadlo, což jsem tehdy ještě netušil. Mám z toho letu náhodou i památeční fotku z kokpitu před odletem.