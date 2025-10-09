Humoru není nikdy dost, tak s dovolením začneme jím. Umíte vyprávět vtipy?
Petr: Snad ano, ale mám malou kapacitu na to si je pamatovat. V operační paměti mám tři vtipy, a když se mi nějaký nový zalíbí, jeden z těch tří vypadne. Takže si pamatuju zase jen tři.
Zuzana: Já jsem na tom ještě hůř. Bohužel mám tak špatnou paměť, že musím vtipy vymýšlet. A i ty hned zapomenu. Jsem beznadějný případ. Moje specializace je glosování „za jízdy“. Ruším takhle při poradách, na tréninku nebo při monologu lidí, co se berou moc vážně.
Prý nemám rád Miloše Zemana, když si z něj dělám legraci. To bylo ale pouhé nedorozumění. Protože jak můžete nemít rád tak snadný zdroj obživy.