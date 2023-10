Směřujeme do doby ledové. Ohlásí se extrémním suchem, říká geolog Šída

„V tuhle chvíli sice máme problém v tom, že se otepluje, a mění se v důsledku toho ekosystémy a mnoho odborníků dnes tvrdí, že to je způsobeno čistě lidským procesem. Nicméně když se podíváme do minulosti a promítneme si děje, jaké probíhaly v posledních 5 tisících letech, je evidentní, že některé způsobuje přirozená cykličnost přírody,“ popisuje vědec v rozhovoru.

S letošním horkým létem bych řekla, že směřujeme k oteplování. Vy tvrdíte opak.

To jsou dvě různé věci. Jedna věc je počasí a druhá klima. Počasí je to, co zažíváme ze dne na den, a klima je něco, co se nám průměruje v řádu staletí. Počasí odráží aktuální nastavení celé planety. Minimálně posledních 200 let se otepluje, ale je otázka, do jaké míry můžeme oteplování připsat přírodě, a do jaké míry člověku.