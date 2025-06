Jak si člověk zvolí povolání youtuber?

U mě to byla poměrně dlouhá cesta. Už v roce 2014 jsme s kamarádem založili internetovou televizi. Chtěli jsme dělat neotřelá akční videa s vizuálními efekty, která tehdy letěla v zahraničí. Ovšem neměli jsme to úplně finančně domyšlené a skončilo to propadákem. Ale nechtěl jsem se vzdát. Bavilo mě zkoumat do hloubky „záhadné“ příběhy, jako byla tunguzská katastrofa nebo filadelfský experiment, a řekl jsem si, že o tom zkusím natáčet videa. Udělám poctivou rešerši, sednu si před kameru a představím lidem jasná fakta. Plán byl, že bych se tím živil, ale netušil jsem, jestli to vyjde. V roce 2017 vznikl pořad Fakta vítězí.

Největší s prominutím hovadiny mají největší dosah. Placatá Země je nesmysl od začátku do konce, cokoli začnete číst, zjistíte, že to je prostě blbost.