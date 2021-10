Havla jsem chránil rukama, bez zbraní. Chtěl to tak, říká Petr Jákl starší

Kdybyste si musel vybrat a prožít život buď jako inženýr strojař, nebo jako judista, či jako kaskadér a herec, případně producent a scenárista, co byste si vybral?

Judo. Všechno, co jsem kdy dělal, s ním souvisí. Je to možná jediný sport, který má i svou filozofii. Ta filozofie spočívá v tom, že jste fyzicky připraven na cokoliv, ale v životě se snažíte nevyvolávat žádné konflikty a řešit vše jinou cestou než násilím. A soupeře máte v úctě. Kde jinde se před zápasem a po něm protivníkovi pokloníte?

Byly to děsivé věci a jeden z nich byl popravený za dvě vraždy, které mu prokázali. Zabil policajta a traktoristu jen tak ze zábavy. Petr Jákl starší