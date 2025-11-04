Turka se teď neučím, co bych s ním potom dělal? Imitátor Jablonský nejen o politice

Bavič a imitátor Petr Jablonský (13. října 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Josef Hympl
  16:00
Bavič a imitátor Petr Jablonský svým hlasem i mimikou už řadu let napodobuje řadu předních českých politiků. Servítky si ve svém internetovém pořadu To byl zase týden nebere. Kdo se však dostane do jeho výběru, je svým způsobem celebrita. Učit se imitovat kometu, která vyletí a zhasne, totiž nedává moc smysl. „Když studuji konkrétního člověka, je to komplexní práce. Nejde jen o to, jak mluví, ale i jak se chová, jak gestikuluje. K dobrému imitování je důležité osvojit si i jeho myšlení, převtělit se do něj,“ popisuje svůj recept na úspěch Jablonský.

V kolika letech jste v sobě objevil talent napodobovat jiné lidi? Kdo byla vaše první pomyslná oběť?
Když jsem asi v deseti letech obdržel od tatínka různé nahrávky Semaforu, především populární vystoupení komediálních dvojic Miloslava Šimka s Jiřím Grossmannem, později Šimka s Luďkem Sobotou (následně i s Petrem Nárožným a Jiřím Krampolem, pozn. red.). Taky jsem se zaposlouchal do dnes už klasických skečů Felixe Holzmanna, kterému sekundoval František Budín.

Ohromně mě to bavilo a líbilo se mi, jak dokážou pobavit lidi. Jak je v divadle bezvadná atmosféra, všichni se smějí, ba až řehtají a svět je najednou v jejich podání vtipný a krásný. Zkrátka jsem chtěl být jako oni. Jako tihle velikáni. Poslouchal jsem ta vystoupení pořád dokola, už jsem si pamatoval i jejich repliky a začal jsem je po nich opakovat. Najednou mi lidé, když jsem to někde vytáhl, říkali: „Hele, ty už máš intonaci a výraz skoro jako oni.“ To mě potěšilo a začal jsem pro pobavení spolužáků ve škole takhle imitovat.

Mám samozřejmě i resty. Jedním z nich je Alena Schillerová z ANO, po které je velká poptávka. Nemůžu se jí už dál vyhýbat. Nevím ale, jestli se mi povede. Ženy jsou obecně těžší.

