Co vám přijde na lidském chování nejbizarnější?
Zejména naše ohromná schopnost spolupracovat, a to i s lidmi, kteří nejsou naši příbuzní. To je v přírodě vzácné. Například u včel byl už samotný krok, kdy začaly spolupracovat na vyšší úrovni a vytvořily úl, obrovská evoluční inovace. A to jsou si v rámci úlu blízce příbuzné, jsou to v podstatě sestry. Ale u lidí je to jiné. Schopnost spojovat se do větších celků můžeme využívat naprosto volně.
Ve chvíli, kdy reprodukční cyklus ženy skončí, může být pro muže výhodné začít znovu s mladší partnerkou. Ta starší už může pomáhat s vnoučaty, zatímco on se ještě jednou pustí do výchovy nových dětí.