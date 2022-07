Ušetřit Slovany? Leda jako otroky. Jak chtěli nacisté přetvořit Evropu

Proč na výstavě říkáte, že holokaust představoval jen prolog?

Troufám si to tak říct proto, že se tehdy skutečně mluvilo i o „konečném řešení“ české otázky. Nebyl to pojem užívaný tak často jako u takzvané židovské otázky, ale pojem to byl. Praha se měla stát centrem pro nové uspořádání evropského jihovýchodu podle rasových principů a tento plán předpokládal na těchto územích likvidaci dalších 30 až 40 milionů lidí, kteří nevyhovovali budoucí koncepci. Heydrich přichází do Prahy s několika plány a kromě toho, že zde dostává svou první politickou funkci, čímž vstupuje do nejvyšších pater Říše, má v ruce veškeré řízení policie – málokdo si uvědomuje, že se mu s Himmlerem podařilo policii zcela podřídit SS. A jakmile se ocitl na úrovni vrchních župních lídrů, systémově ovládal záležitosti Říše i mimo Říši. Nastupuje do funkce v době, kdy se válka Německu „daří“, takže se už plánuje další uspořádání a využití na okupovaných územích po vítězné válce. Tehdy se měly stát Generální gouvernement (územněsprávní jednotka, jež od října 1939 zahrnovala část původního meziválečného Polska, pozn. red.) a Protektorát Čechy a Morava součástí centrální Říše.

Kdyby se rozhodli, že „vyčistí“ protektorát, nedělejme si iluze, že by to nezvládli.