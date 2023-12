Kultura se musí otevřít lidem třeba i netradiční formou, míní mecenáš Smutný

Český národní symfonický orchestr, operní pěvci Kateřina Kněžíková, Adam Plachetka nebo třeba populární Hradišťan a desítky dalších interpretů vystoupili na konci listopadu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě na benefiční akci národní sbírky Svatovítské varhany. Cílem sbírky je pořídit do katedrály plnohodnotný nástroj, který od dostavby doposud nemá. Akce je jednou z vlajkových lodí fondu Bohemian Heritage Fund, jenž už téměř patnáct let podporuje českou kulturu. Jeden z předních českých mecenášů a zakladatel fondu advokát JUDr. PAVEL SMUTNÝ (64) popisuje, jak se kultuře věnuje stát a jak se za patnáct let změnil přístup českých filantropů. | foto: Jan Faukner