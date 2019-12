Nechápu proč vegani chodí do restaurace, říká legenda české gastronomie

V gastronomii se pohybujete šedesát let…

Je to strašný!

Co se za tu dobu změnilo?

Je toho hodně. Už padesát let žiju v Německu a tam se to z pohledu úrovně gastronomie změnilo k dobrému. Ale bohužel v současnosti chybí kvalitní personál. Je stále obtížnější někoho šikovného a pracovitého sehnat, problém je najít i učně. A kvalitních kuchařů je teď tak málo, že si můžou diktovat podmínky. Hodně restaurací už kvůli tomu muselo zavřít. Ale ta nejzákladnější věc je v gastronomii pořád stejná – musíme vařit tak, aby se k nám lidi vraceli. Je to takhle jednoduché. Jenže můžete vařit jako bůh, a když bude nepříjemný servis, nikdo se k vám vracet nebude.