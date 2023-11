Češi nepochopili, o co Slovákům jde. Historik Kosatík o soužití našich národů

Máme podobnou řeč, rozumíme si, což je tím nejlepším předpokladem k bratrství, o němž se zpívá ve slovenské státní hymně, jež byla po několik desetiletí součástí hymny československé. Ovšem stejně jako nebývají vztahy mezi skutečnými bratry vždy idylické, mají za sebou mizerné zkušenosti i Češi a Slováci; 28. října si obě země připomínají vznik společného samostatného státu v roce 1918, zároveň ovšem letos v lednu uplynulo 30 let od jeho rozpadu. Přesto je JUDr. PAVEL KOSATÍK (61) přesvědčen, že tandem našich dvou států ve střední Evropě by byl pro svět dobrý signál. „Třeba se nám nějaké to nové a férové Česko-Slovensko jednou povede,“ dodává spisovatel a historik. | foto: Anna Boháčová, MAFRA