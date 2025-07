Byl jste politickým zpravodajem v době, kdy se tvořily novodobé dějiny téhle země. Co vám z té doby nejvíce utkvělo v paměti?

Asi neopakovatelná atmosféra po listopadu 1989. A pracovní nasazení v následných měsících a letech, kdy probíhaly zásadní změny v tomhle státu. Kdy se rozhodovalo nejenom o tom, jak bude vypadat nová republika, ale i jak se bude jmenovat. Později třeba i to, že půjdeme se Slováky každý svou cestou. Tehdy jsme se Zuzanou Bubílkovou dělali mnohahodinové přenosy z tehdejšího Federálního shromáždění, které bylo v budově na horním konci Václavského náměstí v Praze. Pořád jsme museli být v přímém přenosu, jen večer to přerušovaly zprávy a filmy. Lidé politické dění hltali, bylo to všechno neskutečně intenzivní. Neustále jsme museli něco říkat, shánět ohlasy politiků. Ale oni za námi sami běhali a dávali nám i nějaké tipy a informace k aktuálnímu dění. Vzpomínám si i na takové drobnosti, jako byli číšníci, kteří nám do křesel v předsálí nosili chlebíčky, zákusky a kávu.

Asi jsem ho fakt naštval, protože na pravidelné tiskovce, na které jsme jezdili s televizí na vládu, si mě osobně vyvolal a povídá: „Vám, pane Dumbrovský, už neodpovím na žádnou otázku. Na žádnou.“ o Václavu Klausovi když byl českým premiérem