Studuje život odbojáře Morávka. Byl český James Bond, říká expert na zbraně

Čím byl Morávek i v rámci Tří králů (Josef Balabán, Josef Mašín a Václav Morávek) výjimečný?

Každý z těch tří byl trochu jiný, ale Morávek byl každopádně stejné krve jako Mašín – oba byli nesmírně stateční, až velcí riskéři, a popravdě také cholerici. Balabán byl pedant a dělal jim administrativní metodologickou zálohu – organizaci skupiny, zpravodajství, kódování zpráv, ale Morávka a Mašína to táhlo k diverzním operacím (Balabána nacisté zranili a zadrželi při přestřelce v dubnu 1941, v říjnu pak byl popraven, Mašín byl zraněn a zadržen při přestřelce v květnu 1941 a popraven v červnu 1942, tři měsíce poté, co při přestřelce s gestapem v březnu 1942 zahynul Morávek, pozn. red.).

Nejraději by Němce ve velkém zabíjeli, třebaže přímé útoky se kvůli domácímu obyvatelstvu rozhodli realizovat jen v zahraničí. Posílali kupříkladu bomby do Německa tak, aby to nemělo spojitost do protektorátu. Možná by v dnešní mírové době ani neudělali psychotesty do armády, protože byli „až moc velcí blázni“, nicméně jim neuvěřitelně riskantní kousky vycházely. Odboj se dal dělat opatrněji, bezpečněji a z dnešního pohledu i profesionálněji, ale dozajista ne s tak velkými výsledky, jako dosahovali oni.