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Po biflování nechoďte na pivo. Lektor radí, jak zastavit stárnutí paměti

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Jakub Pok | foto: Petr Kozlík

Pavla Matějů
Kdo se chce ve stáří vyhnout nejběžnější formě demence, má šanci. S věkem se naše paměť sice lehce zpomaluje, ale výrazně se nehorší. Čím hustší „síť“ mezi neuronovými buňkami si během života vytvoříme, tím větší máme naději, že se nám Alzheimerova choroba vyhne. Jakub Pok, trenér paměťových technik a zakladatel Školy paměti, varuje hlavně před roztěkaností.

Co je pravdy na tvrzení neurologů, že paměť se s věkem prakticky nezhoršuje?
Nemusí. Stáří se automaticky nerovná horší paměť. Biologický věk samozřejmě nezastavíme, čím budeme starší, tím pravděpodobněji bude i náš mozek konfrontován s nějakou nemocí. Zhoršuje se funkčnost cév, spánek, může nastoupit deprese, osamělost… O tom všem by se dalo říct, že stojí za kondicí naší paměti, jež se s věkem prokazatelně zpomaluje. Proti nám hraje i stres. Nebudeme-li pro svůj mozek nic dělat, slábnout pravděpodobně bude. Ale na svých kurzech potkávám seniory, kteří na sobě pracují, a vidím, že se jim paměť nezhoršuje. To dokazuje mimo jiné fenomenální experiment Dr. Davida A. Snowdona, amerického epidemiologa a gerontologa z Kentucké univerzity, jenž se zabýval vztahem stárnutí a mozku.

Za mě je nutný klid bez telefonů, čistý stůl, kratší doba, po kterou se něco učíme v kuse – tzv. učební jednotka by měla být maximálně mezi 20 a 50 minutami –, opakování a dobrý systém učení. Klíčovým předpokladem dobrého zakódování nové informace je koncentrace.

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