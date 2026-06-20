Co je pravdy na tvrzení neurologů, že paměť se s věkem prakticky nezhoršuje?
Nemusí. Stáří se automaticky nerovná horší paměť. Biologický věk samozřejmě nezastavíme, čím budeme starší, tím pravděpodobněji bude i náš mozek konfrontován s nějakou nemocí. Zhoršuje se funkčnost cév, spánek, může nastoupit deprese, osamělost… O tom všem by se dalo říct, že stojí za kondicí naší paměti, jež se s věkem prokazatelně zpomaluje. Proti nám hraje i stres. Nebudeme-li pro svůj mozek nic dělat, slábnout pravděpodobně bude. Ale na svých kurzech potkávám seniory, kteří na sobě pracují, a vidím, že se jim paměť nezhoršuje. To dokazuje mimo jiné fenomenální experiment Dr. Davida A. Snowdona, amerického epidemiologa a gerontologa z Kentucké univerzity, jenž se zabýval vztahem stárnutí a mozku.
Za mě je nutný klid bez telefonů, čistý stůl, kratší doba, po kterou se něco učíme v kuse – tzv. učební jednotka by měla být maximálně mezi 20 a 50 minutami –, opakování a dobrý systém učení. Klíčovým předpokladem dobrého zakódování nové informace je koncentrace.