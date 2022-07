Sloni dovedou vnímat bouři až na vzdálenost 240 km, říká vědec

Evoluce a vývoj na planetě Zemi byl běh na dlouhou trať a počítá se v rámci milionů let. Kdy a kde se v průběhu těchto milionů let objevili první předchůdci dnešních slonů? A jak vypadali, ví se to?

Pro současné slony jsou charakteristické velké rozměry, kly a chobot, kvůli němuž byli zařazeni mezi chobotnatce. Čím hlouběji však jdeme do minulosti, tím méně se chobotnatci podobají současným slonům. Chobotnatci vznikli velmi brzy po vymření dinosaurů a na Zemi existují téměř po dobu celého kenozoika, tedy neuvěřitelných 60 milionů let (kenozoikum je nejmladší geologická éra, která začala po velkém vymírání živočišných a rostlinných druhů na konci druhohor, pozn. red.).

Za tak dlouhou dobu vývoje prošli značnými proměnami z malých obojživelných všežravců až po obrovské suchozemské býložravce. První chobotnatec Eritherium azzouzorum vzhledem připomínal spíše hrocha, ovšem s výškou pouhých 20 centimetrů v kohoutku a vážící přibližně pět kilogramů. V průběhu desítek milionů let evoluce se začali postupně zvětšovat, jejich zprvu nenápadné kly začaly růst do obrovských rozměrů a se zvětšováním těla se také začal vyvíjet charakteristický chobot.