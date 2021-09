Je-li majitelem školy někdo, koho zajímá jen zisk, neuspěje, říká podnikatel

Jak jste zvládali situaci, kdy byly školy rok zavřené?

Byl to šok, stejně jako pro všechny ve školství. S tím rozdílem, že většina našich pedagogů jsou mladší ročníky a lidé z praxe, a tak pro ně přechod na online studium nebyl tak složitý. Víme, že na jiných školách to tak jednoduché nebylo. Pro starší ročníky akademických pracovníků byla výuka v novém online prostředí hodně složitá. Představte si, že po 20 letech přednášení tváří v tvář studentům najednou komunikujete jen s černými okénky se jmény na monitoru. Je však jasné, že nejvíce strádali studenti. Rok neměli možnost se potkávat, užít si studentský život. Ovšem doufáme, že to nejhorší je už za námi. Naštěstí koronavirová krize se u nás nepromítla do počtu nových uchazečů, kterých je nejvíce v historii škol.

Hezký příklad je iPhone. Na zadní straně je text: Designed by Apple in California, Assembled in China. Toho chceme dosáhnout u českých výrobků.