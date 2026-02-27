Rapl z Bartolomějské. Policejní legenda o podsvětí i místu, jemuž se v Praze vyhnout

Premium

Fotogalerie 11

Miroslav Hyhlík | foto: Petr LundákMAFRA

Karolína Lišková
Přes čtyřicet let lovil zločince a dělal detektiva. Jeho rajonem bylo centrum Prahy. Říkali mu Rapl a loni o tom vydal paměti. Emeritní major a legenda české kriminalistiky Miroslav Hyhlík (64) v rozhovoru vysvětluje, proč skončil na několik dní za mřížemi i jak se vžilo pro park u nádraží označení Sherwood. A přibližuje případy, které dosud nevymazal z paměti.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Proč název knížky Rapl z Bartolomějský?
Protože jsem prostě takový byl. Ne že bych byl nekonvenční za každou cenu, ale když byl případ, šel jsem do toho naplno. Někdo jiný by na mém místě byl možná zdrženlivější, řekl by: „Počkej, ještě to promyslíme, uděláme tohle a tamto.“ Já povídám: „Ne. Jdeme hned!“ Prosazoval jsem svou vizi možná víc, než bylo zdrávo, ale jen proto, že jsem tu práci měl doopravdy rád. Kriminalistiku jsem chtěl dělat od začátku. A postupem času přišly i výsledky. Já i můj parťák jsme měli... No, řekněme, že nadstandardní výsledky. Což člověka časem posune dál. Mohl jsem pak vytáhnout svou maršálskou hůl. (smích) Začal jsem dělat šéfa násilí v prvním oddělení, zakládal protidrogové oddělení v Praze 1, pak dělal šéfa celé kriminálky Prahy 1 a po sloučení Prahy 1, 6 a 7 znovu vedoucího na násilí…Jenže mě to přestalo bavit.

Zavolali jsme ozbrojenou jednotku a zatkli je. Nicméně se pak ukázalo, že to nejsou oni. Byli to nějací Izraelci, kteří v tom byli úplně nevinně.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Nejen pro štamgasty: Znáte nejslavnější hospody v Česku?

ilustrační snímek

Vydejte se na výpravu po legendárních hospodách napříč Českem. Kde se setkal Havel s Clintonem, co je spilka a kde vás obslouží v kostýmech? Ověřte si znalosti v kvízu. Soutěžit o voucher na Chytrý...

Nazí a tetovaní. Domině Tereze nabídne Naked Attraction kérky

Tereza okukuje modrý box s rukávy.

Po celých pažích, v intimních partiích, dokonce na obličeji. Robustní i jemňounké. Kromě nahoty a dominy Terezy, která si bude z pánů vybírat, bude v Naked Attraction hrát hlavní roli tetování. V...

Kraken z mořského nitra. Soutěž fotek přírody nabízí monstra i krasavce

Je záhadná, křehká i mocná. A mnozí protagonisté divoké přírody povzbuzují...

Je záhadná, křehká i mocná. A mnozí protagonisté divoké přírody povzbuzují fantazii, dráždí. Vzácná chobotnice Ancistrocheirus lesueurii k nim patří. I jeho snímek se proto dostal do soutěže Close-Up...

Déle při chuti. Sexuální vrchol mužů přichází později, soudí studie

Sexuální touha je jedním z pilířů života, věda však o ní ví málo.

Po třicítce mužům začíná ubývat testosteron. Jejich sexuální touha je tedy na nejvyšším bodě v předchozích deseti letech, zní obecný náhled vědy na mužskou sexualitu. Aktuální rozsáhlá studie ho...

Už to dávají i do piva. Vakcínu do něj vpašoval virolog, obešel regulace

Vynalezl vakcinační pivo. Jenže zároveň s ním Chris Buck vyprodukoval o...

Není to vtip. Je to zcela vážný vědecký počin. Virolog Chris Buck uvařil první pivo na světě, které má fungovat jako vakcína, proti nebezpečným polyomavirům. Otestoval ho sám na sobě. A vyvolal...

Rapl z Bartolomějské. Policejní legenda o podsvětí i místu, jemuž se v Praze vyhnout

Premium
Miroslav Hyhlík

Přes čtyřicet let lovil zločince a dělal detektiva. Jeho rajonem bylo centrum Prahy. Říkali mu Rapl a loni o tom vydal paměti. Emeritní major a legenda české kriminalistiky Miroslav Hyhlík (64)...

27. února 2026

Nazí a tetovaní. Domině Tereze nabídne Naked Attraction kérky

Tereza okukuje modrý box s rukávy.

Po celých pažích, v intimních partiích, dokonce na obličeji. Robustní i jemňounké. Kromě nahoty a dominy Terezy, která si bude z pánů vybírat, bude v Naked Attraction hrát hlavní roli tetování. V...

26. února 2026

KVÍZ: Nejen pro štamgasty: Znáte nejslavnější hospody v Česku?

ilustrační snímek

Vydejte se na výpravu po legendárních hospodách napříč Českem. Kde se setkal Havel s Clintonem, co je spilka a kde vás obslouží v kostýmech? Ověřte si znalosti v kvízu. Soutěžit o voucher na Chytrý...

vydáno 26. února 2026

Už to dávají i do piva. Vakcínu do něj vpašoval virolog, obešel regulace

Vynalezl vakcinační pivo. Jenže zároveň s ním Chris Buck vyprodukoval o...

Není to vtip. Je to zcela vážný vědecký počin. Virolog Chris Buck uvařil první pivo na světě, které má fungovat jako vakcína, proti nebezpečným polyomavirům. Otestoval ho sám na sobě. A vyvolal...

25. února 2026

Pomohli pochopit extrémní limity. Neslyšící vyslali lidstvo do kosmu

Jedenáctka z Gallaudet. Neslyšíc pomohli lidem do kosmu.

Ti mladí muži žili od narození ve světě bez zvuků. Právě proto si je NASA pozvala do svých laboratoří. Prošli peklem, aby jiní nemuseli.

24. února 2026

Déle při chuti. Sexuální vrchol mužů přichází později, soudí studie

Sexuální touha je jedním z pilířů života, věda však o ní ví málo.

Po třicítce mužům začíná ubývat testosteron. Jejich sexuální touha je tedy na nejvyšším bodě v předchozích deseti letech, zní obecný náhled vědy na mužskou sexualitu. Aktuální rozsáhlá studie ho...

23. února 2026

Z lidí jsem dělal hamburgery, vypovídal dvěstěkilový gladiátor ze slumu

Premium
Vrah Joe Metheny (ve výřezu) zemřel ve věznici Western Correctional...

Z namletého masa svých obětí měl vyrábět hamburgery, které prodával nic netušícím lidem ze stánku u silnice. Jenže jediné nasekané maso měl Joe Metheny ve své hlavě. Jeho mozek, myšlení i osobnost...

22. února 2026

„Štvalo mě, jak tam dřepí.“ Chladnokrevnost vraha zaskočila i zkušené kriminalisty

Premium
ilustrační snímek

Seděl na břehu řeky, opíral se o kmen stromu a prozpěvoval si. Chodil sem často. Buď na ryby, anebo když trochu přebral a pohádal se se ženou. Byly dvě hodiny ráno. Rudolf Š. netušil, že na místě...

21. února 2026

Jako Al Capone. Paříž v roce 1944 děsily gangy amerických dezertérů

Premium
Paříž vítá americké vojáky. Ve výřezu Alfred Whitehead.

Loupili a zásobovali nenasytný černý trh ukradeným armádním benzinem, jídlem, cigaretami i pastou na zuby. Krádeže prováděli se zbraněmi jako vojenské akce. Jen na cigaretách vydělali 28 milionů...

21. února 2026

Kraken z mořského nitra. Soutěž fotek přírody nabízí monstra i krasavce

Je záhadná, křehká i mocná. A mnozí protagonisté divoké přírody povzbuzují...

Je záhadná, křehká i mocná. A mnozí protagonisté divoké přírody povzbuzují fantazii, dráždí. Vzácná chobotnice Ancistrocheirus lesueurii k nim patří. I jeho snímek se proto dostal do soutěže Close-Up...

21. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Na sítích doučuje děti. Učitel by měl být empatický parťák, míní influencer Řežábek

Premium
Robin Řežábek

Studenty učí nejen matematiku a češtinu, ale taky to, jak se vlastně učit. A to i přesto, že se kdysi zapřisáhl, že nikdy učit nebude. Dnes má influencer Robin Řežábek tisíce sledujících a tak trochu...

20. února 2026

Jako německý Švejk. Zoufalý pan Voigt napálil uniformou radnici i militarismus

Pan Voigt poznal, že šaty dělají člověka. Zvlášť, když jsou vojenské – a je to...

Byl zoufalý, ale měl nápad. Když propuštěného trestance společnost šikanovala upřením šancí na obživu, pořídil si pan Voigt vojenskou kapitánskou uniformu. Užíval si pocit uznání. Zverboval si...

19. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.