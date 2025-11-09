Vymírání jazyků zrychluje. Do konce století jich může zmizet až 90 procent, říká vědec

Miroslav Černý | foto: Tomas Petra Photography

Silvie Jurečková
Etnolingvista Miroslav Černý navštívil více než sto zemí všech obydlených kontinentů a všude zkoumal, jakými jazyky tamní lidé hovoří. Zda si udržují svůj mateřský jazyk, nebo přebírají jazyky svých kolonizátorů. Každých devět dní totiž jeden jazyk zmizí a lingvisté varují, že do konce století jich mohou vymřít až tři tisíce. Mohou anglicismy ohrozit češtinu? Co znamená pidžin a globiš? A které jazyky vstaly z mrtvých?

Jazyky jste zkoumal na mnoha místech světa. Kde to pro vás bylo nejzajímavější?
To se těžko hodnotí, protože každé místo je svým způsobem zajímavé. Dělal jsem výzkumy na všech obydlených kontinentech, od amazonské části Jižní Ameriky přes západní Afriku až po Kanadu nebo severní Austrálii. Ale možná vás překvapí, že moje poslední výzkumná cesta nebyla do žádné exotické destinace, ale do severního Fríska, oblasti v Německu u hranic s Dánskem na pobřeží Severního moře.

Obecně je vícejazyčnost ve světě běžnější než jednojazyčnost. Island, kde se mluví jen islandsky, je spíše historická anomálie.

