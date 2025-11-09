Jazyky jste zkoumal na mnoha místech světa. Kde to pro vás bylo nejzajímavější?
To se těžko hodnotí, protože každé místo je svým způsobem zajímavé. Dělal jsem výzkumy na všech obydlených kontinentech, od amazonské části Jižní Ameriky přes západní Afriku až po Kanadu nebo severní Austrálii. Ale možná vás překvapí, že moje poslední výzkumná cesta nebyla do žádné exotické destinace, ale do severního Fríska, oblasti v Německu u hranic s Dánskem na pobřeží Severního moře.
Obecně je vícejazyčnost ve světě běžnější než jednojazyčnost. Island, kde se mluví jen islandsky, je spíše historická anomálie.