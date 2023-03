Mužský svět jsem nikdy moc nechápal, nedával mi smysl, říká výtvarník Sodoma

Když jsme si domlouvali setkání, bylo to trochu komplikované, protože máte poměrně čerstvý přírůstek do rodiny. Jak se zatím sžíváte s novou životní rolí?

Ano, narodil se nám syn, dali jsme mu jméno Alan. Je to úplně nová realita, na světě je teprve pár týdnů. Hodně se mi díky tomu změnilo vnímání, zároveň je všechno velmi přirozené. Myslel jsem si, že nebudu vědět co a jak, ale jakmile se malý narodil, najednou jsem se přestal bát a jednal velmi intuitivně. Tím, že je z nás dvou, mám pocit, jako by tu byl odjakživa. Se ženou jsme si oba dali třítýdenní volno, prvních sedm dní jsme byli jen v posteli a koukali se na něj. Teď už se ale pomalu vracím do pracovního procesu.

Mám rád jednoduchost a bezstarostnost. Černá ve mně vzbuzuje klid. Práce s ostatními barvami by mě hodila do přílišného přemýšlení.