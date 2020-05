S marihuanou jsme si souzeni, říká boxer Mike Tyson

Kdybyste se mohl vrátit zpět v čase, jakou jednu radu byste svému mladšímu já dal?

Asi bych si řekl, že strachovat se je absurdní. Je to směšné.

Hodně jste se tehdy bál?

Hodně. Celou dobu, ano. Strach je odmalička alfou a omegou celého mého bytí. Když se vydáte na dráhu profesionálního boxera, nemůžete to mít v hlavě úplně v pořádku. Nepřetržité obavy a úzkosti vás doženou k šílenství. Mám-li být upřímný, to, že jsem se alespoň trochu naučil svůj strach kontrolovat a následně v podobě kinetické energie přenést na svého protivníka, považuji za největší vítězství své kariéry. Mistrovské pásy vás ve finále nikam nedostanou, ale když porazíte strach, to je něco úplně jiného.

Jakou roli hrál ve vašem životě legendární trenér Cus D’Amato?

Toto všechno je o něm. Dodnes nemohu uvěřit vlastnímu štěstí, že jsem ho potkal. Nikdo nerozuměl boxu a duševnímu nastavení zápasníků tolik jako on. Byl pro mě vším. Za vše dobré, co se v mém životě stalo, vděčím právě jemu. Naučil mě věřit sám sobě. Naučil mě věřit, že nic není nemožné. Nerad to říkám, ale dal mi ego. Proč mi ho dal? Nevím, asi si myslel, že bych bez něj nepřežil. Ostatní říkali, že jsem příliš malý na to, abych se stal mistrem světa v těžké váze. On mi četl příběhy o Alexandru Velikém a přiměl mě uvěřit, že bych mohl být jako on, že jsem víc, než co jsem. A naučil mě zacházet i se strachem. Vždy říkal, že mezi zbabělcem a hrdinou není žádný rozdíl. Oba se cítí úplně stejně. Oba mají strach. Liší se jen v tom, co zbabělec neudělá a hrdina udělá.

Dnes podnikáte s marihuanou, budujete marihuanový wellness resort. Jakou zkušenost máte s marihuanou vy osobně?

Kouřím jí hodně a upřímně s tím nemám v plánu nikdy přestat. Osvěžuje mě, uklidňuje mě, pomáhá mi soustředit se i relaxovat. Jsme si souzeni. A rozhodně to neznamená, že se jen zhulíte.