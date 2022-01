Je v tom i politika. Česká média už cizince nelákají, říká mediální magnát Voráček

Před půlrokem proběhl prodej Týdeníku Echo a internetového deníku Echo24 (koupil je zakladatel vývojářské společnosti Bohemia Interactive Marek Španěl), přičemž vy jste řídil transakci jako zástupce prodávajícího i kupujícího. Je to obvyklé, že si vás jako manažera a poradce najmou obě strany?

Nedá se říct, že bych zastupoval obě strany obchodně, to bylo jen ze strany prodávajícího (tím byl Rudolf Ovčaří, někdejší spoluprivatizátor Třineckých železáren a bývalý spoluvlastník České zbrojovky, pozn. red.). Pokud ale děláte takový obchod mezi dvěma stranami a tu druhou nikdo jako zprostředkovatel nezastupuje, nic jiného vám nezbude. Je to věc velké důvěry obou stran. Nakonec je to ale i výhodné, protože se lépe kompromisem dosáhne, aby byly obě strany spokojené, což je předpoklad každé transakce.

Moje ambice byly vždycky stejné. Aby byl projekt úspěšný, vydělával peníze a zároveň vyhraněně pokrýval určitou část mediálního spektra.