Mentalistická kouzla podvádějí mysl, lidem ovlivňují realitu, líčí iluzionista Nesveda

Čím vás kouzlení oslovilo a co vedlo k tomu, že jste se mu začal věnovat?

V době mého dětství byla televize plná slavného kouzelníka a iluzionisty Davida Copperfielda. Myslím, že právě díky tomu jsem nabyl dojmu, že je to normální profese. Měli jsme doma knížku pro začínající kouzelníky, podle které jsem si poprvé vyzkoušel triky s kartami a mincemi. Zhruba v sedmi letech jsem zjistil, že se dají koupit kouzelnické rekvizity, třeba kytka, co mění barvy, po které jsem okamžitě za toužil.

Budu-li chtít uhádnout, jakou kartu si někdo z publika vybral, můžu použít různé postupy, a ani ostatní z oboru nebudou vědět, který z nich jsem zvolil.