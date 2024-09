Slavníkovci. Všemocný rod úsvitu našich dějin, anebo hrstka příbuzných českých panovníků? Největší nepřátelé Přemyslovců, anebo jen vymyšlení protivníci? Bylo dobytí jejich sídla v Libici na východě Čech 28. září 995 milníkem českých dějin, anebo šlo o běžný konflikt? Jakou roli v něm mohla hrát uťatá hlava cizoložnice? A jak vypadaly české země koncem 10. století? Komu vynášel trh s otroky? Jak to, že jsme až do 19. století o žádných Slavníkovcích neslyšeli? A proč se stal nejslavnější Slavníkův syn mučedníkem? I na to odpovídá PhDr. Michal Lutovský, přední znalec českého raného středověku, archeolog a historik. | foto: Petr Topič, MAFRA