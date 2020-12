Staňte se tvůrci svého života, láká lektor. Přečte váš charakter i potřeby

Asi jako většina lidí vidím za čísly jejich numerickou hodnotu. Jak s nimi pracujete vy?

Čísla pro mě nejsou matematika. Jsou to kódy, díky nimž můžeme interpretovat svět kolem nás a lépe mu rozumět. Například čísla, která máte ve svém datu narození, jsou vědomé programy, které odmalička umíte. A cifry, které tam nemáte, jsou programy a vlastnosti, jež se sem přicházíte naučit. Dám příklad. Někdo nemá v datu narození žádné číslo devět a čtyři. Nepočítá se tam tisíc devět set, to je kolektivní vědomí lidstva. A takový člověk se musí naučit dotahovat věci do konce, být důslednější, umět se prosadit, mít ostřejší lokty, být si vědomý vlastní hodnoty. Protože devět a čtyři jsou synonyma bílé barvy. Vychází to z přírody. Když se podíváme, co je na lidském těle bílé, zjistíme, že to jsou části, které se prosazovat umějí. Zuby, bělmo očí, mateřské mléko, mužské sperma. Všechno to znamená: tohle je moje hranice, tohle je moje sebevědomí, tohle jsem já.