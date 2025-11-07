Martino, máte dvě malé děti. Jak odpovídají, když se jich někdo zeptá, co dělá maminka?
Dceři je to celkem jedno. Dnešní děti asi tolik neprožívají, že někdo natáčí pro televizi, když jsou samy obklopené sociálními sítěmi. Ale syn to miluje. Vždycky je nadšený, když mu z práce dovezu nějaké suvenýry.
Jaký suvenýr se dá přivézt z věznice devítiletému dítěti?
Už mám skoro kompletní uniformu, ale ta je moje. Synovi vozím odznaky a nášivky. Na den s Vězeňskou službou jsem mu přišívala majorské výložky, které jsem od kluků ve věznici taky dostala. Předpokládám, že se jeho zájmy ještě změní, ale už mluví o tom, že bude pracovat v bezpečnostních složkách.
Bory na mě působí hrozně stísněně, ačkoliv architektonicky jde o nádherný prostor. Ale jinak věznice nemám spojené pouze s nějakou hrůzou a temnotou. Je tam pro mě i spousta hezkých chvilek.