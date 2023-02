Jak se měnil americký sen. Kapitalismus vyhraje, říká historik Martin Kovář

Kdybyste si měl jako historik vybrat období dějin, v němž byste chtěl žít, které by to bylo?

Asi bych si teď vybral dvacátá léta minulého století, protože jsem o nich nedávno napsal knížku a jsem jich ještě plný. Přijdou mi naprosto oslnivá. I proto, že miluji jazz. Jak říkal můj oblíbený spisovatel Josef Škvorecký: „Nejlepší americký vynález všech dob je jazz.“ Vždycky jsem ho chtěl hrát, ale nikdy jsem se k tomu nedostal. A když jsem byl gymnazista, chtěl jsem studovat film, takže mě fascinuje i zrození Hollywoodu a jeho hvězd: Bustera Keatona, Douglase Fairbankse, Mary Pickfordové a dalších. Dnes jsem už jenom teoretik, ale v mládí jsem býval fanatický sportovec a hrál slušně tenis. Asi v patnácti letech jsem dostal krásnou knížku o legendárním americkém tenistovi Billu Tildenovi (ve 20. letech byl sedm let na pozici světové jedničky, je považován za jednoho z největších tenistů všech dob; pozn. red.) Jedna kapitola se jmenovala Big Bill. Obecně se v tom desetiletí zrodil moderní sport a stal se velmi důležitým sociokulturním fenoménem, který ovlivňoval všechny společenské vrstvy bez ohledu na pohlaví, barvu pleti a společenské postavení. Byla to rovněž dekáda slavného boxera Jacka Dempseyho, kterého bohužel nikdy neuvidím boxovat naživo, což je mi nesmírně líto.

