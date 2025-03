Noc ještě nevzdala souboj s ránem. Bylo krátce po čtvrt na šest, když řidič přicházející do práce míjel budku strážného. Chtěl si u něj vyzvednout klíčky od svého náklaďáku. Muže však v kukani...

Lidi, ovce, litry piva. Mezopotámská říše byla posedlá byrokracií

Je to něco jako excelové tabulky o stavu impéria. Ve staromódním vydání. Čtyři tisícovky let staré kamenné tabulky vypovídají o životě dávné Mezopotámské říše. Do nejmenších detailů. Tak titěrných,...