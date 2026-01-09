Jako mentální kouč pomáháte lidem na jejich cestě k úspěchu. Přišel jste na to, co je ten pověstný X faktor? Mají úspěšní lidé něco společného?
Na úplný začátek bychom si měli říct, co vlastně úspěch je. Náš život se skládá z mnoha rolí a v každé z nich znamená něco jiného. Základní role je nám společná – všichni jsme lidé. Z ní ale vstupujeme do dalších: do role matky, otce, manžela, manželky, já třeba už i dědy. Dále zastáváme role pracovní nebo člena sportovního klubu… a v každé z těchto pozic má úspěch trochu jiné parametry. Bavíme-li se o byznysové roli, tam je často kvantifikovatelný – ziskem, výkonem… Zároveň ale má i kvalitativní rozměr z hlediska práce s lidmi: jak je jako šéf dokážu vést, jaké mám charisma a podobně. Úspěch je zkrátka směsice různých prvků dané role a být úspěšný znamená namíchat ji co možná nejlépe.
Záleží nám víc na tom, co o nás řeknou ostatní, než co si o sobě myslíme my sami. Hrajeme divadlo pro okolí a ztrácíme tak svoji osobnost.