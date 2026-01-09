Kolik mám „odsypáno“? Občas si dejte rande sami se sebou, radí Marian Jelínek

Premium

Fotogalerie 13

Jako lidstvo jsme zvládli řídit rakety na Mars, ale často neznáme sami sebe. Stává se, že navenek vypadáme úspěšní, ale přitom bereme antidepresiva nebo saháme po kokainu. A to za úspěch nepovažuju. Schopnost self-koučinku, umění pracovat sám se sebou, je tedy víc než důležitá,“ míní uznávaný mentální a sportovní kouč, vysokoškolský pedagog, autor řady knih a bývalý hokejový trenér Marian Jelínek. | foto: Michal Fanta

Autor:
  11:00
Úspěch není náhoda ani dar z nebes, ale směsice lásky k tomu, co děláme, a touhy být lepší. Vysokoškolský pedagog a sportovní kouč Marian Jelínek připomíná, že do svého vnitřního světa bychom měli nahlížet častěji než jednou ročně. „Setkávám se s tím, že práci se svým vnitřním, subjektivním světem dnes přeskakujeme a hned se vrháme do seberozvoje, přitom sami sebe vůbec neznáme. Je to, jako kdyby truhlář perfektně ovládal pily a dláta, věděl, jak sestavit nábytek, ale nerozuměl dřevu. To z něj dobrého truhláře neudělá,“ vysvětluje.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Jako mentální kouč pomáháte lidem na jejich cestě k úspěchu. Přišel jste na to, co je ten pověstný X faktor? Mají úspěšní lidé něco společného?
Na úplný začátek bychom si měli říct, co vlastně úspěch je. Náš život se skládá z mnoha rolí a v každé z nich znamená něco jiného. Základní role je nám společná – všichni jsme lidé. Z ní ale vstupujeme do dalších: do role matky, otce, manžela, manželky, já třeba už i dědy. Dále zastáváme role pracovní nebo člena sportovního klubu… a v každé z těchto pozic má úspěch trochu jiné parametry. Bavíme-li se o byznysové roli, tam je často kvantifikovatelný – ziskem, výkonem… Zároveň ale má i kvalitativní rozměr z hlediska práce s lidmi: jak je jako šéf dokážu vést, jaké mám charisma a podobně. Úspěch je zkrátka směsice různých prvků dané role a být úspěšný znamená namíchat ji co možná nejlépe.

Záleží nám víc na tom, co o nás řeknou ostatní, než co si o sobě myslíme my sami. Hrajeme divadlo pro okolí a ztrácíme tak svoji osobnost.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nejstarší hospoda světa sveřepě odmítá modernizaci. Je jí 300 let

Sobrino de Botín

Je archaická, staromódní, trochu těžkopádná. Zatímco svět kolem ní se mění, gastronomii ohýbají trendy, tady se dělají selata v tři stovky let staré peci. Pořád stejně. Madridskou restauraci Sobrino...

Porno inventura: jaké trendy přinesl rok 2025. Trans Rusko překvapí

Andie Anderson. Jedna z pornohereček, spadajících do kategorie zralých žen,...

Je pohledem na to, co na svých displejích a monitorech většinou ukrýváme. Jenže i skrze to vlastně vypovídá o kulturních posunech, společenských trendech, mezinárodních odlišnostech. I ty se do...

Fascinující chobotnice se dovedou převléknout a chodí po dvou

Tajemné, okouzlující, nebezpečně chytré a některé taky opravdu smrtící. S...

Tajemné, okouzlující, nebezpečně chytré a některé taky opravdu smrtící. S přídomky bychom u chobotnic mohli pokračovat opravdu dlouho. Některé zručně ovládají chapadly nástroje, další si klidně chodí...

Jako zázrak. Pohyb podle VILPA stojí pár minut denně, nakopne zdraví

Klasika, kterou se dá docela snadno proložit den: výběh schodů.

Je to skvostná zpráva. Taková, s níž stojí za to vkročit nejen do ledna, ale do celého roku. Chcete-li udělat opravdu hodně pro zdravý dlouhý život, stačí vám doslova pár minut denně. Sníží riziko...

Gorilí zabiják. Nekrofilní vrah s obří silou trpěl halucinacemi, inspiroval Hitchcocka

Premium
Earl Nelson

Vyšinuté dětství prostoupené náboženstvím, zvířecí návyky, halucinace, vidiny. Obří síla, fyzické dispozice gorily. Neukojitelná sexuální touha. A vraždění. Příběh nekrofila a sériového vraha Earla...

Kolik mám „odsypáno“? Občas si dejte rande sami se sebou, radí Marian Jelínek

Premium
Jako lidstvo jsme zvládli řídit rakety na Mars, ale často neznáme sami sebe....

Úspěch není náhoda ani dar z nebes, ale směsice lásky k tomu, co děláme, a touhy být lepší. Vysokoškolský pedagog a sportovní kouč Marian Jelínek připomíná, že do svého vnitřního světa bychom měli...

9. ledna 2026

Fascinující chobotnice se dovedou převléknout a chodí po dvou

Tajemné, okouzlující, nebezpečně chytré a některé taky opravdu smrtící. S...

Tajemné, okouzlující, nebezpečně chytré a některé taky opravdu smrtící. S přídomky bychom u chobotnic mohli pokračovat opravdu dlouho. Některé zručně ovládají chapadly nástroje, další si klidně chodí...

9. ledna 2026

Co tajili diktátoři. Stalin byl bohoslovcem, vojevůdce Idi Amin pěšákem

Lenin před ním stranu varoval, jeho dopis však zmizel. Stalin se proto chopil...

Diktátorský post vyžadoval příhodný životopis. A diktátorská moc nabízela šanci osázet ho perlami dočista podle libovůle. Stalin, Husajn a Idi Amin neopomněli vyšperkovat ani své mládí.

8. ledna 2026

Půjčky papeži, expanze do Ameriky. Jmění podnikatele z renesance předčil až Musk

Premium
Obraz Karla Beckera zachycuje německého obchodníka a bankéře Jakoba Fuggera v...

Půjčoval mocným Habsburkům, půjčoval i papeži… Sám měl totiž nepředstavitelně obrovské jmění. Když před 500 lety v prosinci 1525 německý renesanční podnikatel Jakob Fugger zemřel, byl nejbohatším...

7. ledna 2026

Nejstarší hospoda světa sveřepě odmítá modernizaci. Je jí 300 let

Sobrino de Botín

Je archaická, staromódní, trochu těžkopádná. Zatímco svět kolem ní se mění, gastronomii ohýbají trendy, tady se dělají selata v tři stovky let staré peci. Pořád stejně. Madridskou restauraci Sobrino...

7. ledna 2026

Jako zázrak. Pohyb podle VILPA stojí pár minut denně, nakopne zdraví

Klasika, kterou se dá docela snadno proložit den: výběh schodů.

Je to skvostná zpráva. Taková, s níž stojí za to vkročit nejen do ledna, ale do celého roku. Chcete-li udělat opravdu hodně pro zdravý dlouhý život, stačí vám doslova pár minut denně. Sníží riziko...

6. ledna 2026

Porno inventura: jaké trendy přinesl rok 2025. Trans Rusko překvapí

Andie Anderson. Jedna z pornohereček, spadajících do kategorie zralých žen,...

Je pohledem na to, co na svých displejích a monitorech většinou ukrýváme. Jenže i skrze to vlastně vypovídá o kulturních posunech, společenských trendech, mezinárodních odlišnostech. I ty se do...

5. ledna 2026

Mafián trpěl paranoiou. Po největší loupeži v dějinách začali podezřelí záhadně mizet

Premium
Vincent ‚Vinny’ Asaro, údajná hlava zločinecké rodiny Bonanno (23. ledna 2014...

Při drzé loupeži krátce před Vánocemi roku 1978, kterou proslavil slavný film Mafiáni, si lupiči odnesli z trezorů letecké společnosti Lufthansa na newyorském letišti J. F. Kennedyho šest milionů...

4. ledna 2026

Gorilí zabiják. Nekrofilní vrah s obří silou trpěl halucinacemi, inspiroval Hitchcocka

Premium
Earl Nelson

Vyšinuté dětství prostoupené náboženstvím, zvířecí návyky, halucinace, vidiny. Obří síla, fyzické dispozice gorily. Neukojitelná sexuální touha. A vraždění. Příběh nekrofila a sériového vraha Earla...

4. ledna 2026

Jako od Woody Allena: wehrmacht vymyslel pušku, která střílela za roh

Premium
Americký důstojník dělostřelectva předvádí strategickou výhodu německého...

Odborník na pračky na konci války vymýšlel neuvěřitelnou hloupost, která nakonec hloupostí vůbec nebyla, protože se podařila. Jen byla k ničemu. Zázračná zbraň válku Hitlerovi nezvrátila.

3. ledna 2026

ManpowerGroup s.r.o.
Inside sales representative

ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Kluci nazdar! Vševěd ví, jak krajané Fiala a Čejka dobývali v cizích službách póly

Premium
Loď America v zimních ubikacích v Teplické zátoce Na začátku listopadu 1903....

Poručík biologie George Beran rozmražený polární výpravou Čecha Karla Němce baví už desítky let fanoušky Divadla Jára Cimrmana. Historik a geograf Jiří Martínek alias doktor Vševěd z televizního...

2. ledna 2026

Jak mě donutili fotit Tutanchamona. Martin Frouz o tisíciletých lebkách i pokladech

Premium
Martin Frouz mimo fotografování i přednáší na vysokých školách.

Korunovační klenoty, Závišův kříž, Ježíšův hřeb... To vše a ještě mnohem víc zdokumentoval s fotoaparátem Martin Frouz. V rozhovoru pro magazín Víkend DNES prozradil, jaké příhody zažil s...

2. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.