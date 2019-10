V Itálii jsem pátral po tajemství benátských zrcadel, říká Lukáš Novák

Četl jsem o vás, že rád „objevujete neprobádané cesty“. Jsou nějaké ve sklářství?

Dělám to, co ve skle moc lidí nedělá. Všichni dělají různé tvary, které následně například brousí. Já sklo dělám úplně od začátku. To znamená, že pracuju se sklem vlastním, ne s takovým, které má sklárna standardně utavené.

Vezmete písek a jdete si ho roztavit?

Je to směs písku, uhličitanu draselného (potaš) a vápence, ale to vlastní sklo je základ. Sklo jako takové je v podstatě zelené, takže se musí ještě odbarvit. Je to tím, že písek obsahuje příměsi, které sklo obarvují, takže se pak musí chemicky nebo fyzikálně odbarvit, aby bylo čistě křišťálové. Já pracuju s takovým blátem, jak tomu říkám. V něm jsou různé přísady a příměsi, a jak do toho sklář píchne, nabere a začne vyfukovat, je každá ta věc jiná. A v tom je to zajímavé, že to je vlastně špinavé sklo, ve kterém jsou smíchané různé barvy a které se mimo jiné protahuje i s různými drahými kovy. Dělám sklo tak, že je každý kus jiný, jinak barevný, s jinou kresbou.

Sám si ovšem nefoukáte...

Ještě bych to možná uměl, ale nefoukám. Když musím, něco malého zvládnu. Na Designblok jsem připravoval novou kolekci, nevyšla mi huť, se kterou normálně spolupracuji, tak jsem našel člověka, a ten měl takovou malou pícku asi deset kilometrů od mého rodného města v kopcích, kterou si udělal v bývalé prodejně smíšeného zboží. Abych to zkrátil, šel jsem ho zkontrolovat, jak moje sklo taví, a on ho samozřejmě netavil. V šest ráno jsem náhodou sehnal dva jiné skláře, ale protože jeden musel odejít, pomáhal jsem to tomu druhému točit a rozfukovat, držet i namáčet formu. Jsem sice vyučený sklář, takže vím, co a jak dělat, ale abyste to řemeslo zvládli na určité úrovni, musíte to provozovat každý den. Je to proces, řemeslo, které celé závisí na rychlosti a preciznosti. Je to určitá virtuozita.

Kolik lidí se učí na skláře?

Dnes už skoro nikdo, protože u nás se sklářská škola změnila na gympl, je tam taková neosvícená hloupá žena, která to tam vede a celé to úplně podělala. Někdo na ni za krize zatlačil a ona zavřela nějaké obory, nenabírala lidi a nedělala osvětu, neměla vizi.

Co vás živí nejvíc?

Vlastní produkty a pak zakázky. Teď dokončuji kolekci skla pro nádoby na vonné svíčky, představil jsem aukční láhev Pilsner Urquell, jejíž výtěžek půjde na konto Centra Paraple. Tu jsem vytvořil ve sklárně Ruckl v Nižboru, se kterou moc rád spolupracuji. Vedou ji skvělí lidé! Dělám taky zrcadla nebo svítidla na zakázku.

V čem byla vaše zrcadla výjimečná?

Člověk se v nich viděl lepší. Což byl můj cíl. Naše doba je instagramová a neustále používáme filtry, s nimiž se vylepšujeme, proto jsem přemýšlel, jak to udělat, aby lidé v zrcadlech vypadali lepší, než ve skutečnosti jsou. Taková vanity mirrors („marnivá zrcadla“, určená pro krášlení obličeje – pozn. red.). Vymýšlel jsem si vlastní odstíny zrcadlení. Hodně jsem řešil pokov, jehož barevnost jsem si nechal namíchat tak, aby byl člověk v odrazu tmavší, aby zmizely nedokonalosti. Vždy jsem po Praze bydlel v malých bytech a pokojích, tak jsem si myslel, že to tak mají všichni, že lidi už nemají prostor pro rozměrné objekty, ale mají prázdné stěny, tak jsem začal pracovat s mediem zrcadla. Ta jsou užitná a zároveň se dají tvořit jako objekty.

Lukáš Novák Vystudoval sklářské učiliště, střední sklářskou skolu a UMPRUM na Ateliéru skla u Ronyho Plesla. Spolupracoval například s galeriemi Bensimon Gallery v Paříži, Cihelna concept store, Deelive – a Dox by Qubus v Praze.

Esquire Man 2019 – Art

O titul Esquire Man 2019 se uchází v kategorii Art. Spolu s ním je nominovaný sklářský výtvarník Lukáš Novák a herec a režisér Jiří Mádl.

Luxus spočíval v zabarvení?

Spočíval ve zdobnosti, respektive v přetvoření původní zdobnosti v něco nového. Uchopení zrcadla jako objektu, který může vyprávět příběhy. Dodnes existuje „hnutí“ benátských zrcadel, která jsou zajímavá v tom, že jsou super zdobná, mnohovrstevná, v různých tvarech, ručně broušená a zdobená květinovými nebo figurativními vzory.

Jak jste tedy svá benátská zrcadla pojal?

Úplně jinak. Jel jsem na sklářský ostrov Murano a klepal na dveře rodinných firem, které se na Muranu stále ještě nacházejí. Snažil jsem se s nimi mluvit a zjistit, co je na benátských zrcadlech tak úžasné. Když jsem tam přijel, všude jsem viděl erby, které má každá rodina. A já si uvědomil, že to byla jedna z prvních grafik a má podobnost i s těmi zrcadly. Erb je logo – to má teď třeba každý fotbalový klub. Například logo Barcelony má v sobě prvky Habsburků, protože jejich vláda tehdy sahala až po Španělsko. A já přemýšlel, co je asi tak poslední sport, ve kterém jde pořád o život, při kterém jdou lidé na hranici svých možností jako ve středověku, kdy benátská zrcadla vznikla.

Co jste našel?

Začal jsem si všímat, jak jsou přezdobená závodní auta série Nascar. A bral jsem si velká písma a čísla v italice, která jsem sázel na zrcadla. Tak jsem si třeba vyřezával broušenou jedničku a lepil jsem to na sklo, bylo to přezdobené a byl to způsob, jak na původní benátské sklo zareagovat. To mě bavilo.

Když byla benátská zrcadla vrstvená, jak jste je vrstvil vy?

Nechal jsem si vyříznout tvar a další tvary, které jsem různě pokládal a dělal z toho nové tvarosloví, vlastní kompozice.

Esquire Man 2019 Už samotná nominace je oceněním. Je totiž certifikátem, že kandidát je:

aktivní ve svém profesním i soukromém životě ● slušný k druhým ● odpovědný za svá rozhodnutí a činy ● svobodný a samostatný, pro svá rozhodnutí nepotřebuje autority ● statečný, staví se k problémům čelem ● čestný, drží slovo ● rovný rozený lídr s přirozenou autoritou. Patnáct mužů, pět kategorií

Redakce časopisu Esquire vybrala patnáct mužů, kteří podle ní náročná kritéria splňují. Rozdělila je do pěti kategorií: Human, Sport, Byznys, Art a Kategorie do 35 let. Hlasujte

O tom, který vám ve své kategorii personifikuje osobnost Esquire Man nejvíc, můžete hlasovat od 1. srpna do 5. listopadu 2019. Hlas můžete v každé kategorii dát vždy jednou, celkem tedy můžete hlasovat pětkrát. Hlasujte na esquireman.cz, kde najdete též výčet všech nominovaných ve všech pěti kategoriích.

Jak starý projekt to je?

Z roku 2016, takže tři roky zpátky.

A ta zrcadla jsou teď kde?

Ta si ihned koupil jeden sběratel. Byl to můj první velký kontrakt.

Jak se o tom ten člověk dozvěděl?

Přes mého dobrého kamaráda.

Jak jste přišel na to, kolik si za to máte říct?

Tehdy jsem si řekl dost málo.

Ale určení částky je dost zásadní, ne?

Ano. Musím říct, že od té doby, co jsem na volné noze, se to učím každý den.

Vás zastupuje jen jedna galerie?

Mají několik mých věcí, z mé poslední výstavy. Tvůrce galerii potřebuje a neobejde se bez ní, pokud chce svou věc dostat dál, mimo vlastní kontakty. Proto je důležité s galerií spolupracovat a spoluvytvářet obsah, symbiózu.

Máte galeristu v zahraničí?

Jednoho mám v Paříži a s dalšími jsem v jednání.

Vázy jsou pro vás ještě umění?

Každá moje váza je originál. To má pro mě velkou hodnotu.

Mně přijde, že váza je hrozně zbytná věc.

Je, ale já se ji snažím dělat tak, aby nebyla. Měla by nést příběh doby, ve které jsem ji vytvořil.

Jaký další zajímavý užitný výrobek jste vymyslel?

Například svítidla.

Přemýšlel jste někdy nad nějakou rozměrnou stavbou?

To bych rád, ale někdo musí zaplatit realizaci. Nejde si jen tak utavit padesátikilovou plastiku, stojí to dost peněz. Na to jsou pak dobré spolupráce. Třeba Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová žili v době, kdy tohle bylo běžné, na realizaci umění v architektuře byly vyčleněné prostředky. Třeba obložení Nové scény nebo výzdoba Kongresového centra na Vyšehradě, kde mají nádhernou realizaci – svítící plastiku. Sklo je extrémně drahý materiál a třeba hodina na huti stojí s DPH asi sedm tisíc korun. To dostanete tři lidi k sobě, člověka, co drží formu, a někoho, kdo to pak odnese do pásovky nebo chladicí pece.

Je to náročné energeticky?

Také, ale nejdražší jsou lidé. Samozřejmě mám sen dělat velké věci a velké plastiky. Ty od Libenského a Brychtové jsou vyrobené za pomoci extrémně drahé techniky. Tam se dlouho taví i chladí. Ale velké plastiky se dají dělat i jinak, téměř z čehokoli. Jde jen o nápad. Dá se to dělat i z plochého skla, které je poměrně levné. Může to být různě postavená konstrukce. Způsobů, jak se dá se sklem ve velkém pracovat, je hodně, ale musí na to být ta správná konstelace.

Já mám sklo hlavně zafixované jako figurky. To je pořád umění?

Může být. Třeba otec Brychtové byl figurkář. Zakládal školu tavené plastiky. Asi před rokem jsem byl na jeho výstavě v Litomyšli, a to bylo fakt něco úžasného. Obdivuju, když si někdo dokáže vymyslet vlastní svět, charaktery, tvarosloví, celý nový vesmír. Mě fascinuje i South Park, tam někdo dokázal vytvořit celou novou vizualitu, přitom to je low cost. A Brychta to dělal podobně. Geniální.

Říkal jste, že byste dělal rád velké věci. Máte cíle, na které víte, že finančně dosáhnete, a do kterých byste se chtěl pustit?

To byla například výstava v Kvalitáři. Věděl jsem o ní víc než rok dopředu a musel jsem na ni našetřit. Vytvořil jsem velké vázy s nápisy a lampy ve tvaru očí. Chtěl jsem prostor trochu ovládnout, vázička někde v rohu nedávala smysl. Tak jsem si s tím chtěl pohrát, ale muselo to být něco, co finančně utáhnu. Vázy jsem dělal na hranici foukatelnosti a nedělal jsem žádnou instalaci, o které bych věděl, že by se neprodala, ale vytvořila by se jen tak do skladu. Musel jsem pracovat tak, aby se mi alespoň něco málo vrátilo.

Vrátilo se?

Ano, některé věci se prodaly. Neustále musím myslet ekonomicky a s ohledem na to i dál tvořit. Teď jsem byl doma v Novém Boru, kterému říkám hlavní město skla, kde když chce člověk něco vytvořit, tak to do dvaceti kilometrů někde vyrobí. A tam zrovna padla další sklárna. Když jsem se o tom bavil s kamarádem, řekl, že se nemám divit, že jsme extrémní případ. Měly by tu být dvě tři sklárny a já jich napočítal hned dvanáct. My jsme tím výjimeční – máme pivo, Jardu Jágra a sklo, ale je to málo komunikované. My tady sklo umíme dělat tak, jako skoro nikdo ve světě. Sklo je naše národní stříbro, měli bychom ho tak chápat a být hrdí na to, co tu lidi umějí. Minimálně by se sklo mělo vnímat jako chráněné kulturní dědictví. Je třeba aktivně podporovat prodej a prezentovat Česko jako zemi, kde se v rámci řemesla dějí zázraky. To je všeobecný problém. Nevážíme si toho, že něco umíme. Jednou za rok si nahodíme vlaječky na zpětná zrcátka. Já jsem opravdu hrdý na to, že mám příležitost dělat sklo v zemi, která je jednou z nejbezpečnějších a nejkrásnějších zemí na světě.

Když obyčejné věci jako skleničky dělá automat, čím by se měly sklárny uživit, originalitou?

Lasvit to dělá třeba tak, že vyrábí svítidla, což je ohromná přidaná hodnota. Dělají i skleněné objekty a instalace. Světla do kasin, na ambasády a tak.

Vy jste měl výstavu i v Číně. To byla vaše aktivita, nebo vás pozvali?

Půl na půl. Nejdřív přišla pozvánka s příslibem spolupráce. Vystavoval jsem nejen své věci, ale snažil jsem se oslovit i další značky. Mohl jsem být sám, ale přišlo mi logičtější to nějak propojit.

Mělo to ohlas?

Ano, velký. Jsou objednávky a má to pokračování. Je to běh na dlouhou trať, protože Čína není zrovna jednoduchý partner, ale o sklo tam zájem mají. Můj první výlet do Číny byl vtipný. Jel jsem se tam na měsíc učit na univerzitu, ale když jsem tam dojel, zjistil jsem, že se přepsali a já tam měl přijet vyučovat. Takže jsem zachoval kamennou tvář a šel učit na druhou největší univerzitu v Číně ve městě Chang-čou.

Co jste vyučoval?

Sklo. Oni mají sklářský ateliér a já jel jako hostující pedagog, i když jsem se tam měl původně jet něco naučit.

Jak to tam je s jazykovou bariérou?

Mladší ročníky jsou lepší, ale když jsem měl čajový obřad s rektorem univerzity, který měl na stole dvoje klíčky od Porsche, anglicky neuměl ani slovo. Do taxíku můžete leda s vizitkou od hotelu a neztratit ji, protože se jinak nedostanete zpátky. V Šanghaji je velké sklářské muzeum, kde jsem se byl podívat. Bojuje se o to, aby se tam uspořádala výstava, ale uvidíme.